Mehr Busse, mehr Radler, weniger Autos: So will Gersthofen raus aus dem Stau

Plus Staus im Stadtzentrum, wenige Radwege, keine Haltestellen in den Quartieren - die Gersthofer leiden unter dieser Situation. Ein Gesamtverkehrsplan soll's richten.

Lange Staus auf der Bahnhofstraße im Stadtzentrum sollen künftig in Gersthofen der Vergangenheit angehören. Deswegen ist eine Sperrung zwischen Schulstraße und Donauwörther Straße beschlossene Sache. Dies ist auch notwendig, um wie vorgesehen den Rathausplatz mit der Potenzialfläche ("Loch") zu einem Stadtpark zu verbinden. Doch wohin mit den Autos? Dies soll ein Gesamtverkehrsplan aufzeigen, der derzeit aufgestellt wird.