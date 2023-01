Gersthofen

17:38 Uhr

Mehr Einwohner und günstiger Nahverkehr: Gersthofen ist in Zukunft größer und grüner

Plus Beim Neujahrsempfang gibt die Stadt den Wünschen der Kinder großen Raum und der Bürgermeister sagt, wie die Stadt klimafreundlicher werden will.

Von Christoph Frey

Waren es das Schmuddelwetter draußen, das die Menschen nach drinnen trieb, oder die coronabedingte Zwangspause in den Jahren davor – oder am Ende von beidem ein bisschen? Der Bürgerempfang der Stadt Gersthofen am Sonntag in der Stadthalle jedenfalls war bestens besucht und die Hunderten von Gästen erwartete ein knapp zweistündiges Programm mit vielen Neuigkeiten aus und über Gersthofen.

