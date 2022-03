Mehr Öffentlichkeitsarbeit: Gersthofer Feuerwehr stellt sich neu auf

Plus Bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen wird alles für die anstehende Kommandantenwahl vorbereitet. Doch bereits jetzt zeichnet sich eine Neuerung ab.

Nicht nur die erforderliche Neuwahl des Kommandanten beschäftigt die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen nach dem Rücktritt von Wolfgang Baumeister. Bereits jetzt zeichnen sich hier mehrere Neuerungen ab, welche dann bei der Versammlung beschlossen werden sollen. Doch schon jetzt hat sich manches geändert. So wurde schon im Vorfeld bereits ein neues Sachgebiet eingerichtet.