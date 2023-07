Gersthofen

06:30 Uhr

Mehr Platz für das Team und die Arbeit der Gersthofer Kläranlage

Plus Vor 60 Jahren wurde die Gersthofer Kläranlage im Norden der Stadt in Betrieb genommen. Nun gab es außer diesem Jahrestag noch weitere Gründe zum Feiern.

Von Gerald Lindner

Sie reinigt die Abwässer von derzeit rund 24.000 Menschen sowie zahlreichen Industrie- und Gewerbeunternehmen. In diesem Jahr wird das Gersthofer Klärwerk 60 Jahre alt. Doch nicht nur dieses Jubiläum wurde gefeiert, sondern auch der Hebauf für eine Erweiterung. Das Betriebsgebäude wurde in den vergangenen Monaten aufgestockt. Vor Weihnachten sollen diese Arbeiten fertiggestellt werden. Doch das ist nicht die letzte Baumaßnahme, welche die Stadt mit ihrer Einrichtung vorhat.

Das Betriebsgebäude erhält ein weiteres Geschoss und das untere Stockwerk wird umgebaut, energetisch saniert und hat unter anderem bereits moderne Isolierfenster bekommen. Wie Ralf Seemiller vom Bauamt bei der Hebauffeier anlässlich der Fertigstellung des neuen Dachstuhls auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, werden in den so entstehenden zusätzlichen Räumen neue Büros, Schulungsräume und Labors untergebracht. Außerdem kann künftig eine „Schwarz-weiß-Trennung“ stattfinden. Das bedeutet, die Mitarbeitenden des Klärwerks ziehen in einem Raum ihre Privatkleidung aus und wechseln dann in einen anderen, abgetrennten Raum, um dort die Arbeitskleidung anzulegen. „Dies ist nach den heutigen Hygienevorschriften erforderlich“, so Seemiller weiter. Außerdem entstehen auch Damentoiletten. Laut Tibor Sroka vom Bauamt investiert die Stadt insgesamt 1,4 Millionen Euro.

