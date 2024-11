Bürgersprechstunde mit Heike Heubach in Gersthofen und Meitingen

Eine Bürgersprechstunde bietet die Bundestagsabgeordnete Heike Heubach in Gersthofen und Meitingen an. Frei nach Willi Brandts Motto „Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Deshalb suchen wir das Gespräch mit allen, die sich um diese Demokratie bemühen“ möchte Heubach mit allen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. In Gersthofen findet die Sprechstunde am Mittwoch, 20. November, von 17.30 bis 18.30 Uhr, im Cafe Ihle im City Center statt. In Meitingen können Interessierte die Bundestagsabgeordnete am Donnerstag, 21. November, ebenfalls von 17.30 bis 18.30 Uhr, im Cafe Contur (Hauptstraße 24) treffen. Für beide Termine ist eine Anmeldung nicht erforderlich. (AZ)

