Gersthofen/Meitingen

10:27 Uhr

Deshalb fallen kurzfristig Züge auf der Strecke Augsburg-Donauwörth aus

Am Bahnhof in Meitingen wird wieder gebaut, erneut fallen Züge aus. Doch eine wichtige Sache ist diesmal von Go-Ahead vergessen worden.

Plus Pendler und Schülerinnen wurden teilweise davon überrascht, dass auf der Strecke Donauwörth-Augsburg wieder Busse statt Züge fahren. Was einfach verschlafen wurde.

Von Regine Kahl, Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Thomas Schuster pendelt seit zehn Jahren von Nordendorf zu seinem Arbeitsplatz in Augsburg, vom Deutschland-Ticket ist er begeistert. Doch die überfüllten Züge und die Zugausfälle zehren an seinen Nerven – auch über den Streik der Lokführergewerkschaft GDL am Donnerstag, 16. November, hinaus. „Das Zugfahren hat sich für Pendler auf der Strecke Augsburg – Donauwörth in diesem Jahr sehr verschlechtert.“ Nach Schusters Eindruck ist dies seit der Betriebsübernahme von Go-Ahead so. Doch wo liegen die tatsächlich die Ursachen dafür, dass aktuell wieder Züge zwischen Augsburg und Donauwörth im Regionalverkehr ausfallen?

Der Fahrplan auf den Linien, die jeweils von Augsburg über Donauwörth nach Treuchtlingen oder sogar weiter nach Nürnberg führen, gleicht aktuell einem Lochmuster. Teilweise fallen fast alle täglichen Verbindungen aus, stattdessen fahren Busse. Wer üblicherweise den Zug ab Meitingen um 7.05 Uhr nimmt, um nach Augsburg in die Schule oder zur Arbeit zu fahren, kann jetzt zwar auf den Ersatzbus mit Abfahrt um 7.10 Uhr umsteigen. Der kommt jedoch erst um 8 Uhr in Augsburg an. 50 Minuten Fahrtzeit sind eingeplant, entgegen der 20 Minuten, die der Zug normalerweise benötigt.

