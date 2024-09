Über die künftige Gestaltung des Lechs

Aktuell läuft eine Onlinebefragung über das Projekt Licca Liber. Hierfür bietet die lose Gemeinschaft aus Fischereiverband Schwaben, Bund Naturschutz, Lechallianz und Lebensraum Lechtal Informationsveranstaltungen an.

Die Ziele des Projekts Licca Liber sind die Stabilisierung und Renaturierung des Lechs zwischen Merching und der Mündung in die Donau. Aktuell läuft der Flussdialog für den dritten Teilabschnitt, vom Wehr Gersthofen bis zur Staustufe Ellgau. Das Besondere daran ist, dass alle Interessierten ihr Wissen, ihre Meinung und ihre Wünsche für den zukünftigen Lech in das Umsetzungskonzept einbringen können. Dafür läuft aktuell noch bis zum 27. September eine Umfrage des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth.

Vorbereitend sowie während der Befragung, wurden von den Vereinen und Verbänden einige Informationsveranstaltungen angeboten. Drei weitere Veranstaltungen werden noch folgen, bei denen alle Interessierten willkommen sind. Die Teilnehmenden erhalten weitere Informationen über Licca Liber und insgesamt zum Schwerpunktthema Ökologie und die wasserbauliche Situation des Lechs.

Folgende Veranstaltungen können kostenfrei und ohne Anmeldung besucht werden:

- Am Freitag, 13. September, von 19 bis 21 Uhr, Städtische Begegnungsstätte „du & hier“, Kirchstraße 12, in Gersthofen. Referentin ist Christine Margraf, Bund Naturschutz in Bayern.

- Am Montag, 16. September, von 19.30 bis 21 Uhr, im Gasthaus Golling, Hauptstraße 19, in Todtenweis, ebenfalls mit Christine Margraf.

- Am Donnerstag, 19. September, von 19 bis 21 Uhr, im Meitinger Bürgersaal, Schlossstraße 4, mit Referent Hubert Schuster vom Landesfischereiverband Schwaben und Matthias Settele, Wissenschaftszentrum Umwelt Universität Augsburg.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sowie den Link zur Umfrage und Licca Liber stehen im Internet unter www.lebensraumlechtal.de/infoveranstaltungen-liccaliber3. (AZ)