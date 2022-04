Gersthofen/Meitingen

Um Energie zu sparen: Gerfriedswelle sperrt später auf

Plus Einschränkungen bei den Freibädern: Gersthofen senkt die Wassertemperatur, Meitingen streicht die Öffnungszeiten zusammen.

Von Christoph Frey

Das Warmbadebecken gehört zu den besonderen Attraktionen des größten Freibades in der Region. Bei mehr als 30 Grad räkeln sich die Gäste der Gerfriedswelle in Gersthofen in den lauen Fluten. Doch in diesem Sommer wird es weniger kuschelig. Um Energie zu sparen, werden die Temperaturen abgesenkt. Es ist nicht die einzige Veränderung, die Badegäste erwartet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

