Michael Bully Herbig kommt als Stargast zum Gersthofener Kinosommer

Plus Kinospaß im Freien: Auch in diesem Sommer gibt's wieder ein Open-Air-Kino auf der Gersthofer Potenzialfläche. Ein besonderer Gast steht schon fest.

Das Open-Air-Kino auf der Potenzialfläche ("Loch") mitten in Gersthofen war schon am Anfang im Sommer 2021 ein Erfolg. Und im Jahr 2022 lockte es 14.000 Filmfans an. Deswegen veranstaltet das Team des Augsburger Lilioms gemeinsam mit der Stadt auch in diesem Jahr dort wieder einen Kinosommer. Es sollen aktuelle Filme ebenso gezeigt werden wie besondere Streifen. Und den Filmfans sollen einige Überraschungen geboten werden. Was die Organisatoren schon jetzt verraten.

"Wir eröffnen den Gersthofer Kinosommer am Donnerstag, 1. Juni, mit dem zweiten Teil von 'Manta, Manta' mit Til Schweiger", erklärt Michael Hehl, der gemeinsam mit Daniela Bergauer Liliom-Geschäftsführer ist. Til Schweiger war nicht zuletzt während der Corona-Zeit für den Kinomarkt wichtig und ist es immer noch." Inzwischen habe sich das Geschäft nach der Corona-Flaute normalisiert. "Im ersten Quartal 2023 haben wir sogar ein Ergebnis erzielt, das etwas besser war als vor dem Corona-Stillstand", ergänzt Daniela Bergauer. Der Verlust sei etwas geringer gewesen als bei anderen Kinos. "Aber jetzt strömen die Leute wieder ganz normal in die Kinos – ein Trend, der schon im letzten Jahr begonnen hat."

