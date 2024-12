Mickey, Minnie und Aladdin verzauberten Gersthofen

Diesmal fand die Show in zwei Teilen statt, um möglichst vielen Zuschauern die Gelegenheit zu geben, die kreativen und beeindruckenden Darbietungen der Sportgruppen live mit zu erleben. Der Spielmannszug eröffnete die Veranstaltung auf gewohnt stimmungsvolle Weise und sorgte für eine festliche Atmosphäre. Geboten wurde für jeden etwas.

Spaß und Spannung für Groß und Klein

Die Tanzmäuse, Little Dancers und Dancing Queens zauberten mit kindlicher Freude und jugendlichem Schwung ein Lächeln in viele Gesichter, während die Dance Kids die gesamte Halle zum Tanzen und Mitmachen animierten. Anders, aber auch mit viel Rhythmus und Spaß, entführten die Line Dancer ihre Zuschauerinnen und Zuschauer in die Welt der Cowboys. Und auch mit Stücken wie „Skyfall“, „Frozen“ und „Aladdin“ wurde die Eleganz und Perfektion des Turnens auf die Bühne gebracht. Die Holzhackerbuam und die Bayrischen Madln sorgten mit traditionellem Flair für ausgelassene Stimmung. Kreative Stücke wie „Zoo“ und „Die Schule der magischen Tiere“ brachten Spaß und Spannung für Groß und Klein. Auch die talentierten Leistungsturner zeigten eindrucksvoll ihr Können und begeisterten mit athletischer Präzision das Publikum.

Verein sucht Sponsoren und Unterstützer

Das traditionelle große Finale, bei dem alle Übungsleiter gemeinsam bei Zumba die Hüften schwangen, bildete den krönenden Abschluss und wurde vom Publikum mit großem Applaus gefeiert. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Teamarbeit und Leidenschaft in den Gruppen steckt. Von den Kleinsten bis hin zu den erfahrenen Sportlern trug jeder Einzelne mit seinem Engagement zum Erfolg des Bühnenschauturnens bei. Damit in Zukunft ein so vielseitiges und spannendes Programm angeboten werden kann, sucht der Verein Sponsoren und Unterstützer, um die Sport- und Gemeinschaftskultur in Gersthofen weiter ausbauen zu können.

