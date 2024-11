Milchsäurebehälter läuft aus: Nächtlicher Großeinsatz der Feuerwehr in Gersthofen

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften rückte in der Nacht zum Mittwoch zu einer Spedition ins Gersthofer Industriegebiet aus. Per Notruf wurde der Austritt einer Flüssigkeit auf dem Werksgelände gemeldet. Kurz nach 2.30 Uhr rückten Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr des MVV Industrieparks, der Feuerwehren Gersthofen und Neusäß sowie die Berufsfeuerwehr Augsburg und der Rettungsdienst an. Wie ein Sprecher der Gersthofer Feuerwehr mitteilt, war ein beschädigter, mit Milchsäure befüllter Behälter ausgelaufen. Die Flüssigkeit wurde von den Einsatzkräften fachgerecht verdünnt und mit einer Lösung neutralisiert. Nach gut drei Stunden war der Einsatz beendet. Eine Gefahr für die Gersthofer Bürger bestand nicht. (AZ)

