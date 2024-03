Missachtete Vorfahrt führt in Gersthofen zu einem Unfall

Ein Autofahrer missachtet in Gersthofen die Vorfahrtsregel. Dadurch kommt es zu einem Unfall.

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Gersthofen die Vorfahrtsregel missachtet und dadurch einen Unfall ausgelöst. Die Polizei teilt mit, dass der Mann von der Schubertstraße nach links in die Augsburger Straße abbog. Dabei übersah er einen 75-Jährigen in seinem Wagen. Durch den Zusammenprall beider Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. (jlü)