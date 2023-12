Norbert Rachuth verabschiedet sich in Westendorf vom Taktstock

Dass der Gersthofer Norbert Rachuth seine Tätigkeit als Dirigent in Westendorf beendet, bedeutet noch lange nicht, dass er der Musik den Rücken kehrt.

Norbert Rachuth hat den Taktstock übergeben. Mitte November stand er zum letzten Mal vor der Stammkapelle des Musikvereins Westendorf und Umgebung und hat damit das eingehalten, was er sich selbst vorgenommen hat: Mit 70 Jahren sollte Schluss sein mit dem Dirigieren.

Nach der Geburtstagsfeier zu seinem „Runden“ – Rachuth ist am 9. November 70 Jahre alt geworden – gab er keine zehn Tage später sein letztes Konzert als Dirigent. Schwer gefallen sei es ihm nicht, denn der eigentliche Abschied sei bereits an seiner Geburtstagsfeier am 11. November gewesen, zu der Abordnungen der Musikvereine aus Westendorf, Bonstetten und Welden gekommen seien. Zudem verabschiedet sich Rachuth nicht von der Musik, sondern lediglich der Taktstock darf ruhen. Seine Posaune stellt er hingegen noch nicht in die Ecke, sondern nimmt sie gleich mehrmals in der Woche zur Hand – wenn er mit der Trachtenkapelle Hirblingen, mit der Big Band des Kolping-Blasorchesters unter der Leitung seines Bruders Uwe und mit der Pfannschmidt Revival Big Band spielt.

Rachuth ist mehr in der Musik zuhause als an einem bestimmten Ort

Dass Norbert Rachuth mehr in der Musik zuhause ist als an einem bestimmten Ort, wird spätestens beim Blick auf seinen Werdegang deutlich. Geboren wurde Rachuth einst in Grevesmühle (Mecklenburg-Vorpommern), seine Kindheit verbrachte er in Augsburg und durfte dort ab 1961 gleich mehrere Instrumente lernen: zunächst Akkordeon, dann Posaune, Tenorhorn und Bariton. „Angefangen habe ich mit dem Akkordeon, wobei ich eigentlich gerne Gitarre gelernt hätte. Dann habe ich mir das Posaunespielen selbst beigebracht“, verrät Rachuth rückblickend. In der Trachtenkapelle Hammerschmiede spielte Rachuth Seite an Seite mit seinem Bruder und seinem Vater. Bereits mit 15 Jahren wurde er als Posaunist bei der Band „Soul Empire“ aufgenommen und spielte in den Augsburger „Ami-Clubs“ und in der Kahnfahrt.

Norbert Rachuth ist in der Musik zuhause. Foto: Rachuth

Seine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei der MAN erwähnt Rachuth nur beiläufig, wie eine Randnotiz in seinem Leben. Deutlich euphorischer berichtet er dann über seine musikalischen Stationen: Bei der Bundeswehr bewarb er sich für den Militärmusikdienst und kam ins Ausbildungsmusikkorps nach Hilden (Nordrhein-Westfalen). An der Detmolder Hochschule erhielt Rachuth professionell Posaunenunterricht. Nach dem Wechsel ins Luftwaffenmusikkorps in Hamburg nahm er Privatunterricht bei einem Soloposaunisten der Hamburgischen Staatsoper. Den zweiten Ausbildungsabschnitt beschloss Rachuth mit der Feldwebelfachprüfung an der Musikschule Düsseldorf und bewarb sich für einen Platz in der Hamburgischen Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Dort studierte Rachuth Orchestermusik - „obgleich ich gerne Jazz studiert hätte“, gibt der 70-Jährige zu. Damit lässt der Posaunist, der sich nicht davon überzeugen ließ, Tuba zu spielen, auch durchblicken, was sein musikalisches Faible ist: die Big-Band-Musik.

Viele musikalische Stationen bereicherten das Leben des Gersthofers

Während seiner Ausbildung in Hamburg spielte Rachuth im Orchester „Frank Valdor“ und war mit der Band in Deutschland und Europa unterwegs. Auch bei der NDR-Bigband war Rachuth einst Mitglied, im Hamburger Operettenhaus ging er ein und aus. Dort habe er unter anderem "Cats" gespielt. Beim Polizeiorchester war Rachuth von 1987 bis 2002 stellvertretender Leiter und sicherte sich sogar einen Eintrag im „Kleinen Lexikon der Polizeimusik“. Nebenberuflich war er Mitglied der Band „Die Studiker“ und bezeichnet die Zeit in der Band und unterwegs als die „schönste Zeit“ seiner musikalischen Laufbahn.

Rachuth leitete einige Blasorchester, wie etwa die Elbetaler Musikanten, mit denen er die böhmische Volksmusik einst so gut interpretierte, dass die Gruppe mit einem goldenen Diplom und einem Sonderpreis der Jury belohnt wurde. Auf dem Augsburger Presseball und auf der MS Europa spielte der Posaunist ebenso auf wie an der Seite von Cindy & Bert, Roberto Blanco, Vicky Leandros oder Rex Gildo, berichtet er in Erinnerungen schwelgend.

Von seinem Privatleben erzählt der 70-Jährige nur verhalten

Während die Musik ihn von einem Ort zum anderen trug und es schier unzählig viele Geschichten des Musikers Norbert Rachuth zu erzählen gäbe, würde er die Nachfrage zu seinem Privatleben lieber unbeantwortet lassen. Nach drei gescheiterten Ehen sei der Posaunist schweren Herzens zurückgekehrt in den Süden Deutschlands. In Gersthofen, dort wo der 70-jährige Vater einer Tochter und eines Adoptivsohnes heute lebt, kümmerte er sich nach seiner Rückkehr um einen schwerkranken Verwandten.

Bei seinem Abschiedskonzert hatte Norbert Rachuth zum letzten Mal den Taktstock in der Hand. Foto: Stefan Wech

Heute lebt der 70-Jährige in Gersthofen mit seiner Lebensgefährtin, mit der er nur allzu gerne einmal eine Schiffsreise unternehmen würde, um ihr die Geschichten zu erzählen, die er einst auf der MS Europa erleben durfte. Nach seiner Rückkehr übernahm Rachuth im Oktober 2014 als Dirigent die Jugend- und Marktkapelle Welden, seit September 2017 hielt Rachuth den Taktstock in Westendorf.

Nun war seine Lebensgefährtin, Anneliese Kingma, mit der Rachuth seit 2015 liiert ist, bei seinem Abschiedskonzert als Dirigent dabei und kann nicht verbergen, dass sie noch nicht so richtig daran glauben mag, dass ihr Lebensgefährte nun „nur“ noch Posaune spielt. „So groß ist der Drang zum Taktstock nicht“, versichert Rachuth, wie als würde er seine Entscheidung noch einmal untermauern wollen. Und Anneliese Kingma flüstert zwinkernd: „Ich glaub nicht, dass es das Ende ist.“