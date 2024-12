Mit diesen Bürgeranträgen muss sich der Gersthofer Stadtrat bald befassen

In Gersthofen soll sich einiges verändern. Da ist zum Beispiel das seit Jahrzehnten klaffende Loch in der Stadtmitte, das vom leeren Baugrundstück irgendwann zum grünen Stadtpark werden könnte. Oder das in die Jahre gekommene City-Center, das ein neuer Investor vor dem Aus retten will. Über diese Themen wurde in den vergangenen Tagen zumindest im Stadtrat ausführlich diskutiert. Nun aber hatten die Bürgerinnen und Bürger das Wort – und sie schienen sich für andere Themen zu interessieren. Bei der Bürgerversammlung konnten sie Anträge stellen, mit denen sich der Stadtrat bald befassen muss. Darunter finden sich einige überraschende Anliegen.

