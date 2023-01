Mit einem digitalen Gutschein in Gersthofen einkaufen

Plus Projekte, welche die Gersthofer Innenstadt beleben sollen, entwickelt eine Lenkungsgruppe. Die Stadt bekommt sogar Geld dafür.

Zu ihrem zweiten Treffen kam die Lenkungsgruppe Innenstadt im Rathaus Gersthofen zusammen. Dieses Gremium soll Projekte erarbeiten, welche die Innenstadt attraktiver machen und somit langfristig auch mehr Kundinnen und Kunden ins Stadtzentrum bringen sollen. Und es ist schon einiges "in der Pipeline".