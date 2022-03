Mit ihm wurde Gersthofen zur Stadt: Karl J. Weiß wäre heute 100 geworden

Plus Er war der Bürgermeister während der Entwicklung von Gersthofen vom Dorf zur Stadt. Jetzt hätte Karl J. Weiß einen runden Geburtstag feiern können.

Aus einem Straßendorf wird eine Stadt: In der Gersthofer Nachkriegsgeschichte nimmt Karl J. Weiß als langjähriger Kommunalpolitiker mit seiner 17-jährigen Tätigkeit als Bürgermeister und dazu noch 13 Jahre als Marktgemeinde- und Stadtrat, insgesamt also 30 Jahre, eine besondere Stellung ein. Er ist einer der Väter der B2-Umgehung und noch einiges mehr.