Mit "The 12 Tenors" in Gersthofen von Oper bis Rock Musik feiern

Im Ensemble "12 Tenors“ haben sich ein Dutzend Topsänger der Welt miteinander vereint. So kam ihre Bühnenshow in der Gersthofer Stadthalle an.

Die unvergesslichen Musikperlen von Udo Jürgens, Luciano Pavarotti und AC/DC in einer einzigen Bühnenshow miteinander vereint – so etwas wird man sicherlich noch oft miterleben dürfen. Dass eine solche bunte Melange jedoch ohne Weiteres für jubelnde Begeisterungsstürme sorgen kann, haben nun "The 12 Tenors“ in der Stadthalle Gersthofen gezeigt.

Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von einem Dutzend Tenöre aus verschiedenen Ländern der Welt, die seit nunmehr zwölf Jahren trotz ihrer charakteristischen Opernstimmen mit nahezu sämtlichen Musikgenres die Herzen der Zuschauer auf sich ziehen. Dass ihnen dies bereits vom allerersten Beitrag an gelingt, haben sie nun auch in ihrem neuen Programm wieder einmal auf mitreißende Art und Weise vor Augen geführt: Mit vereinter Klanggewalt ließen die zwölf Musikkünstler zur Eröffnung des Konzertes den Welthit "We Are the World“ durch die Mauern der Stadthalle tönen und sorgten damit augenblicklich für eine kribbelnde Gänsehaut bei Jung und Alt.

Die Sänger zeigen sich in Gersthofen auch tänzerisch professionell

Doch die außergewöhnliche Formation der jungen Tenöre ließ es auch keineswegs nur dabei bleiben, mit goldenen Stimmen das Publikum in den Bann zu ziehen, sondern stellte gleichermaßen eine stattliche Vielzahl von Tanzchoreografien auf die Bühne, die mitunter durchaus von einer professionellen Musical-Qualität gezeichnet waren. Auch eine gesunde Prise Humor, spaßiger Klamauk und herzerfrischende Publikumsinteraktionen gehören bei den zwölf Tenören zum Muss einer jeden Bühnenshow. So wurden schon zu Beginn des Abends die Gäste von Sänger und Moderator Alexander Herzog aufgefordert, sich ungeniert von ihren Plätzen zu erheben, fröhlich zu tanzen oder sogar nach Lust und Laune ganz am Ende einfach den Tenor ihrer Träume mit nach Hause zu nehmen.

Zumindest die ersten zwei Aufforderungen ließen sich einige Stadthallenbesucher keineswegs ein zweites Mal sagen: Zum Udo-Jürgens-Schlager "Aber bitte mit Sahne“ wurde in lautstarker Begeisterung mitgeklatscht, bei Dean Martins Kultklassiker "That's Amore“ sogar spontan einige fröhliche Schunkelrunden in den Zuschauerreihen in Angriff genommen. Waren die ersten Darbietungen der zwölf Tenöre – wie etwa Leonard Cohens "Hallelujah“ oder Pavarottis "Nessun Dorma" – noch von der typischen Dramaturgie des klassisch geprägten Tenorgesangs gezeichnet, wurden die Arrangements im Laufe des Abends (vor und auf der Bühne) zunehmend ungewöhnlicher für eine solche Formation: Zu "Let's Twist Again!" begannen nicht nur die Sänger selbst ein äußerst turbulentes Tanzspektakel aufzuziehen, sondern sogar Besucherinnen im gehobenen Alter fingen an, neckisch ihre jung gebliebenen Hüften zwischen den Stuhlreihen in der Stadthalle kreisen zu lassen.

Nach der Pause wird's in der Stadthalle Gersthofen rockig

Nach der Pause demonstrierten die zwölf jungen Gentlemen dann schließlich in aller Deutlichkeit, was ihre Formation tatsächlich so ungewöhnlich und einzigartig macht: Fetzige Rock Songs von Meat Loaf, AC/DC und Bon Jovi nahezu im Originalcharakter und alleine mit menschlichen Tenor-Klanglinien darzubringen, war in der Tat als bemerkenswerte Leistung zu bezeichnen. Konnte man so etwas zum Höhepunkt eines derartigen Showspektakels doch noch irgendwie toppen? Die "12 Tenors“ vermochten auch dies: Zu "A La La La La Long“ der jamaikanischen Reggae-Band Inner Circle fielen prompt die Hüllen ihrer Oberkörper – zur Freude der anwesenden Damenwelt und natürlich absolut jugendfrei, wohlgemerkt.

Lesen Sie dazu auch

Der Gesangsabend der zwölf Tenöre hatte unterm Strich wohl schlichtweg jedem der Zuschauer Spaß gemacht und auch ausnahmslos für jeden Musikgeschmack etwas im Reisekoffer mit dabei gehabt – alles, außer eines, wie Moderator Alexander Herzog schließlich mit augenzwinkerndem Humor verkündete: "Nur auf Volksmusik haben wir verzichtet.“ Doch dies hatte an diesem Abend sicherlich die wenigsten gestört.