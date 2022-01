Mitarbeiter bei Andreas Schmid in Gersthofen packen Geschenke für Kinder

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gersthofer Andreas Schmid Group packen Geschenke. Warum dies Kinder in Augsburg-Hochzoll freut.

Ein Päckchen für jedes Kind: In einer Weihnachtsaktion haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Andreas Schmid Group 130 Weihnachtsboxen für bedürftige Kinder und Jugendliche gepackt. Damit erhalten in diesem Jahr alle ambulant betreuten Kinder in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hochzoll ein Geschenk zu Weihnachten. Doch das ist noch nicht alles.

Jedes Kind soll an Weihnachten ein Geschenk auspacken können. Das war der Grundgedanke der Weihnachtsaktion des Gersthofer Logistikers. Der Mittelständler unterstützt unter der Schirmherrschaft von Sabine Kolb seit vielen Jahren die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hochzoll über die Alfred-Kolb-Stiftung.

Geldspende aus Gersthofen für Sanierungsarbeiten in Hochzoll

Neben einer Geldspende für die notwendigen Sanierungsarbeiten der Räumlichkeiten in Höhe von 7500 Euro war es dem Logistik-Unternehmen ein Anliegen, die Kinder und Jugendlichen direkt zu unterstützen. Dazu hat die Unternehmensleitung Weihnachtskartons bestellt und die Beschäftigten dazu eingeladen, freiwillig ein Geschenk für ein bestimmtes Kind zu packen.

Alessandro Cacciola, Vorstandsvorsitzender der Andreas Schmid Group, betont: „Der Enthusiasmus und die Kreativität unserer Kolleginnen und Kollegen hat meine Vorstellung nochmal übertroffen. Ich bin stolz, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben.“ Was in den Boxen verpackt wurde, ist vom Alter der Beschenkten abhängig. Für die Jüngsten, ab drei Monaten, wurden beispielsweise Kuscheltiere und Babyspielzeug verpackt. Die Ältesten, mit 18 Jahren, können sich über Dinge wie kleine Handtaschen, Caps oder Kopfhörer freuen.

Ulrich Lorenz, Leiter der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, freut sich schon darauf, die Pakete an die Beschenkten zu überreichen. „Viele der Kinder und Jugendlichen leben in schwierigen Familienverhältnissen und gehen sonst an Weihnachten leer aus. Die Weihnachtspäckchen sind so liebevoll gepackt, da wird die Freude groß sein.“

