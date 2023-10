Mitmachlesung in der Gersthofer Stadtbibliothek

Immer wieder veranstaltet die Stadtbibliothek Lesungen, um Schulkindern Literatur nahezubringen. Diesmal ging es um Nachhaltigkeit.

Kinder machen bei einer Lesung aktiv mit. Kürzlich war viel Krach in der sonst stillen Gersthofer Stadtbibliothek. An zwei Tagen brachte Kinderautorin Simone Veenstra rund 200 Grundschulkinder in der Mitmachlesung „Das Müllmonster“ zum Schreien, Stampfen und Strahlen. Mitgebracht hatte sie für die 3. Klassen der Gersthofer Grundschulen das Abfall fressende, rülpsende Monster Mürps zum Anfassen und jede Menge Müll.

Was die Gersthofer Kinder mit Müll anstellten

Damit konnte man noch allerhand interessante Dinge anfangen, wie ein Müllkonzert aus selbst gebastelten Instrumenten veranstalten. Nebenbei erfuhren die Kinder ganz viel über Mülltrennung und das Problem mit dem Plastik. Der beste Müll, ist natürlich der, den es erst gar nicht gibt. Der zweitbeste, der, den der Mürps am besten verdauen kann und der ihm beim Rülpsen hilft. Der kommt aus der braunen Biotonne. (AZ)

