Mitten im Grünen - und nicht allein

Ein Tag voller Begegnung, Natur und Herzlichkeit – unter diesem Motto stand der Ausflug des Seniorenbeirats Gersthofen nach Rain am Lech. Gerade für ältere Menschen, die im Alltag manchmal mit Einsamkeit konfrontiert sind, bot die gemeinsame Fahrt in den Dehner Blumenpark eine willkommene Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Freundschaften zu pflegen. Der Ausflug begann mit einer Einkehr in der Gaststätte „Zum Boarn“, wo bei gutem Essen und angeregten Gesprächen schnell eine warme, vertraute Atmosphäre entstand. Es wurde gelacht, erzählt und zugehört – ein Beisammensein, das gut tat. Anschließend spazierte die Gruppe durch die farbenprächtigen Gartenanlagen des Dehner Blumenparks. Die blühende Vielfalt und die liebevoll gestalteten Wege luden zum Verweilen und Staunen ein. Viele nutzten die Zeit für persönliche Gespräche oder genossen still das Gefühl, gemeinsam unterwegs zu sein. Glücklicherweise gab es bei dem sehr warmen Wetter schattige Plätze zur Abkühlung. Bei Kaffee, Kuchen und Eiskaffee in der angrenzenden Parkgastronomie klang der Nachmittag gemütlich aus. Wer mochte, konnte im Gartencenter noch stöbern oder ein kleines Andenken mitnehmen. „Solche Ausflüge sind für uns mehr als nur ein Tapetenwechsel – sie sind wie ein Lichtblick im Alltag“, sagte eine Teilnehmerin am Ende des Tages sichtlich bewegt. „Man fühlt sich verbunden und nicht allein.“ Ilona Kramer vom Seniorenbeirat ist sich sicher: „Der Ausflug hat erneut verdeutlicht, wie bedeutend gemeinschaftliche Erlebnisse im Alter sind, und wie viel Freude ein Tag in angenehmer Gesellschaft bereiten kann.“

