Gersthofen

vor 18 Min.

Mitten im Hochsommer sucht Gersthofen einen Christbaum

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Gerade ist der Sommer eingekehrt, da liegen Gedanken an Weihnachten fern. Nicht so in Gersthofen. Dort wird ein Weihnachtsbaum gesucht.

Lang hat es gedauert, bis sich in diesem Jahr der Sommer eingestellt hat und die Temperaturen die Menschen wieder zu Veranstaltungen im Freien einladen. Da schieben die meisten jegliche Gedanken an die kalte Jahreszeit weit von sich. Anders ist es bei der Stadt Gersthofen. Dort wird bereits ein Christbaum gesucht. Und das hat seinen Grund. Im Dezember soll wieder Weihnachtsstimmung auf dem Rathausplatz in Gersthofen einziehen. Dazu gehört seit vielen Jahren jedes Mal ein Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz. Doch woher soll er in diesem Jahr kommen? Bei der Suche nach dem passenden Exemplar setzen die Projektbeteiligten nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. So muss der Gersthofer Christbaum aussehen Der Nadelbaum muss einige Bedingungen erfüllen, um als Christbaum ausgewählt zu werden. Zwischen zwölf und 15 Metern hoch, dicht bewachsen und im besten Falle kerzengerade. So lautet der „Wunschzettel“ – dieser Wunsch ging in der Vergangenheit immer in Erfüllung. Dafür halfen Gersthoferinnen und Gersthofer fleißig mit, denn der Baum stammte in den vergangenen Jahren immer aus dem Stadtgebiet. Und so soll es, wenn es nach den Organisatoren geht, auch heuer bleiben. So war der letzte Weihnachtsbaum, der im November 2022 aufgestellt wurde, eine 15 Meter hohe und 2,3 Tonnen schwere Nordmanntanne, die von einer Eigentümergemeinschaft in der Ziehrerstraße gestiftet worden war. Da sich die Stadt schon länger intensiv mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt, wurde bereits im letzten Jahr eine energiesparende LED-Beleuchtung für den Weihnachtsbaum angeschafft. Nach Ende der Weihnachtszeit wird der Baum traditionsgemäß noch weiter auf dem Rathausplatz stehen: Dann wird er umgeschmückt und fungiert als Narrenbaum im Fasching. Wer der Stadt Gersthofen für die Advents- und Weihnachtszeit einen geeigneten Baum zur Verfügung stellen kann, kann sich bei Dagmar Walter unter der Telefonnummer 0821/2491-112 oder unter bgm@gersthofen.de melden. Sie steht für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Themen folgen