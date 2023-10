Mofa wird in Gersthofen gestohlen und taucht in Augsburg wieder auf

In Gersthofen schließt ein Unbekannter ein Mofa kurz und fährt damit davon. Ob der Diebstahl mit einer anderen Tat zusammenhängt, ist noch unklar.

Ein Unbekannter hat in Gersthofen in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Mofa gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, schloss der Täter das Fahrzeug in der Flurstraße kurz und fuhr damit davon. Das Mofa wurde in derselben Nacht mit laufendem Motor an der Sportanlage an der Pfarrer-Bogner-Straße in Augsburg wieder gefunden und dem Besitzer zurückgegeben.

Am Montagabend fielen einer Anwohnerin der Ludwig-Hermann-Straße gegen 20.50 Uhr drei junge Männer auf. Nach Angaben der Polizei saß einer von ihnen auf einem Mofa und versuchte, dieses zu stehlen. Als die Anwohner die drei Männer ansprach, flüchteten sie. Eine Fahndung blieb erfolglos. Ob die beiden Taten zusammenhängen, ist unklar. (jly)

Lesen Sie dazu auch