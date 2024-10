Mopedfahrer übersieht Radfahrer

Leicht verletzt ist ein Radfahrer nach einem Unfall in Gersthofen. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde der 55-jährige Radler am Dienstag gegen 21.30 Uhr an der Otto-Hahn-Straße von einem Moped erfasst. Der 66-jährige Mopedfahrer übersah den Radler laut Polizei, als er auf das Grundstück einer Spedition einbiegen wollte. Der Radler erlitt Schürfwunden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis