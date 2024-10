Ein 20-jähriger Kradfahrer fuhr am Donnerstag gegen 16.15 Uhr an der Anschlussstelle Gersthofen-Bergstraße von der B2 ab. In einer Kurve kam er laut Polizei aus Unachtsamkeit zu Sturz, wodurch er sich leicht verletzte. An seinem Krad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (diba)

