Gersthofen

vor 33 Min.

Motorradfahrer in Gersthofen übersehen: 22-Jähriger schwer verletzt

Schwer verletzt wird ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß in Gersthofen.

Am Samstagnachmittag kam es zu einem schwerwiegenden Unfall in der Bergstraße in Gersthofen. Die Straße war deshalb sogar für eine Stunde gesperrt.

Am Samstagnachmittag übersah laut Polizei aufgrund der tiefstehenden Sonne der Fahrer eines Kastenwages beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert. Er wurde schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg gebracht. Bergstraße für eine Stunde gesperrt Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.500 Euro. Die Bergstraße war für etwa eine Stunde gesperrt, es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. (AZ)

