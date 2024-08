Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Ein 20-jähriger Motorradfahrer war am Montag gegen 11.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Stettenhofen in Richtung Gersthofen unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Bergstraße überholte der 20-Jährige in einer Rechtskurve ein Auto. Dabei geriet er laut Polizei wegen eines Fahrfehlers nach links ins Bankett. Kurz darauf stürzte er in den angrenzenden Graben. Der Mann musste mit einer Verletzung am rechten Bein ins Krankenhaus. Der Schaden an seinem Motorrad beträgt etwa 500 Euro. (diba)

