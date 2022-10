Motorradfahrer prallt in Gersthofen gegen Felsblock

Mann (33) kommt mit schweren Verletzungen in die Uniklinik.

Gegen einen Felsblock geknallt ist in Gersthofen am Sonntagabend ein Motorradfahrer. Der 33-Jährige war laut Polizei aus ungeklärten Gründen an der B2-Unterführung Bergstraße nach rechts von der Straße abgekommen. Der Mann wurde nach dem Zusammenprall auf die Straße zurückgeschleudert, sein Kraftrad erlitt einen Totalschaden. (AZ)