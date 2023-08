Motorradfahrer stürzt in Gersthofen nach starker Bremsung

Ein 63-jähriger Motorradfahrer wollte einen Zusammenstoß mit einem Auto vermeiden und bremste voll ab. Das hatte für ihn Folgen.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog am Donnerstag gegen 17 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer aus einem Firmengelände kommend in die Senefelder Straße ein. Dabei übersah er den Kradfahrer, der sich von links der Einfahrt näherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 63-jährige Kradfahrer stark ab. Beim Sturz zog sich der 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Krad wird auf 1.000 Euro geschätzt. (kar)