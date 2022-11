Mountainbike aus Keller in Gersthofen gestohlen

Ein Unbekannter bricht in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Gersthofen ein. Dort klaut er ein schwarzes Mountainbike, berichtet die Polizei.

Ein schwarzes Mountainbike ist aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Gersthofen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, brach ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag zunächst die Eingangstür an einem Wohnblock in der Mozartstraße auf. Danach soll der Täter in das Kellerabteil des Geschädigten eingedrungen sein und das Fahrrad im Wert von rund 3000 Euro geklaut haben. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. (kinp)