Mountainbike und Werkzeug aus Keller in Gersthofen gestohlen

In den Keller eines Mehrfamilienhauses ist eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Einbruch vermutlich schon in der Zeit zwischen dem 9. und 11. September, also in der vergangenen Woche. Der Täter brach in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Johann-Strauß-Straße ein.

Dem Bericht der Polizei zufolge schraubte er an zwei Abteilen die Schlossfallen ab, um so in die Keller zu gelangen. Der Dieb stahl ein moutainbike und einen Werkzeugkoffer. Den Diebstahlschaden liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich. (kinp)