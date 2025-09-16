Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Gersthofen: Mountainbike und Werkzeug aus Keller in Gersthofen gestohlen

Gersthofen

Mountainbike und Werkzeug aus Keller in Gersthofen gestohlen

Die Polizei meldet einen Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Gersthofen.
    • |
    • |
    • |
    In den Keller eines Mehrfamilienhauses ist eingebrochen worden.
    In den Keller eines Mehrfamilienhauses ist eingebrochen worden. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    In den Keller eines Mehrfamilienhauses ist eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Einbruch vermutlich schon in der Zeit zwischen dem 9. und 11. September, also in der vergangenen Woche. Der Täter brach in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Johann-Strauß-Straße ein.

    Dem Bericht der Polizei zufolge schraubte er an zwei Abteilen die Schlossfallen ab, um so in die Keller zu gelangen. Der Dieb stahl ein moutainbike und einen Werkzeugkoffer. Den Diebstahlschaden liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Bereich. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden