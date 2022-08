Gersthofen

vor 57 Min.

Müllsammler erzählt: "Viele Leute regen sich über die Vermüllung auf"

Plus In Gersthofen ziehen regelmäßig Müllsammler in ihrer Freizeit los. Was ihre kuriosesten Funde waren und worüber sie sich am meisten ärgern, erzählt Mitglied Bernd Liebl.

Von Regine Kahl

Sie gehören zur Aufräumgruppe, die in Gersthofen regelmäßig unterwegs ist, um Müll zu sammeln. Wie ist das zustande gekommen?



Bernd Liebl: Bei einem Treffen der Gruppe "Nebenan" kam das Thema Müll auf den Tisch und viele regten sich über herumliegenden Unrat auf. Da fiel schnell der Beschluss: Wir wollen nicht nur reden, sondern auch etwas tun. Es waren am Anfang vier engagierte Leute dabei als harter Kern, einzelne kamen immer mal wieder dazu.

