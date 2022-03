Frank Arloth aus Gersthofen erhält Bayerischen Verdienstorden

Plus Er ist vielseitig engagiert und Amtschef im bayerischen Justizministerium. Jetzt erhielt Frank Arloth aus Gersthofen eine hohe Auszeichnung.

Vielseitig engagiert und gefragt ist Frank Arloth aus Gersthofen. Er kennt sich im Strafrecht vorzüglich aus und ist Amtschef des Bayerischen Justizministeriums. Doch seine Aktivitäten reichen noch viel weiter. Deswegen erhielt er am Montag eine besondere Auszeichnung.