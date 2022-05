Münchener Freiheit und Gregor Meyle: Das ist bei den Rasenkonzerten geboten

Mit Rockmusik im Grünen und Wiesentheater versuchte die Stadthalle trotz Corona-Maßnahmen Kulturprogramm anzubieten. Heuer gibt's eine Neuauflage mit prominenten Künstlern.

"Statt Halle im Grünen" unter diesem Motto wollte die Stadthalle Gersthofen trotz der Corona-Einschränkungen im Sommer 2021 ein, wenn auch kleines, Kulturprogramm anbieten. Neben Rasenkonzerten mit namhaften Bands auf dem Gelände von Naturfreunden und Alpenverein gab's auch ein Wiesentheater im Stadtpark. Weil dies so gut ankam, gibt es in diesem Sommer eine neue Auflage. Und das erwartet die Kulturfreunde.

Nach der erfolgreichen Ausgabe der Sommervorstellungen im letzten Jahr plant die Stadthalle Gersthofen eine Fortsetzung unter freiem Himmel. Nachdem der Verein Lebendige Innenstadt Gersthofen sein Festival Kulturina 2021 für immer beendet hat, müssen die Bürgerinnen und Bürger dennoch nicht auf Open-Air-Musik verzichten.

Diese Bands und Künstler spielen bei den Rasenkonzerten in Gersthofen

Zwei unterschiedliche Programmpunkte werden angeboten. Unter dem Motto "Rasenkonzerte" treten vom Donnerstag bis Sonntag, 4. bis 7. August, solch renommierte Sänger und Musiker wie Gregor Meyle, die Münchener Freiheit, The Presley Family und Madeline Juno auf. Los geht's immer um 20 Uhr auf dem weitläufigen Gelände der Naturfreunde Gersthofen an der Westendstraße. Außerdem spielen am Sonntag, 7. August, ab 11 Uhr Donikkl ein Kinder-Mitmach-Konzert.

Ebenfalls in eine zweite Runde geht auch das im vergangenen Jahr neu aufgezogene weitere Angebot für Kinder: Vom 29. bis 31. Juli verwandelt sich ein Teil des Stadtparks Gersthofen bei gutem Wetter zum "Wiesentheater" mit insgesamt fünf unterschiedlichen Theaterstücken für Kinder ab drei Jahren. Sie finden jeweils um 11 und 15 Uhr statt.

Das Wetter muss in Gersthofen mitspielen

Ob das Wetter gut genug ist und daher gespielt werden kann, wird jeweils einen Tag vor der betreffenden Veranstaltung entschieden und um 11 Uhr auf der Website der Stadthalle publiziert. Der Eintritt für Kinder und Erwachsene beträgt je acht Euro.

Sein interaktives Müllvermeidungs-Stück "BärohneArm und die 7Müllzwerge" für Kinder ab vier Jahren zeigt das Diedorfer Theaterensemble Eukitea als Auftakt des Wiesentheaters am Freitag, 29. Juli, ab 15 Uhr. Hier kämpfen Lisa und ihr Freund BärohneArm gegen die Vermüllung des Märchenwalds.

"Pauli Pfannkuchen haut ab!" heißt es dann am Samstag, 30. Juli, ab 11 Uhr für Kinder ab vier Jahren. Das Puppentheater La Favola kombiniert dabei fantasievolles Puppenspiel mit Tischmarionetten und Handpuppen. Das ganze Land muss eine schreckliche Diät halten. Daher backt der Oberkoch an seinem freien Tag Pfannkuchen… Doch hupps-haste-nicht gesehen, hüpft Pauli Pfannkuchen aus der Pfanne, haut ab und rollt gut gelaunt den Weg entlang.

Die Abenteuer des Kalif Storch sind in Gersthofen zu erleben

Seine Version des alten Märchens "Kalif Storch" von Wilhelm Hauff präsentiert das Figurentheater Luftsprung dann am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Auch bei diesem Theater zum Mitmachen mit Livemusik ist Publikum ab einem Alter von vier Jahren angesprochen. Es kann dann erleben, was der in einen Storch verwandelte Kalif tun muss, um wieder seine menschliche Gestalt zurückzuerhalten.

Clowns haben schon immer die Kinder angesprochen. In Gersthofen öffnet das Clowness Theater für Groß und Klein am Sonntag, 31. Juli, um 11 Uhr einen "Bücherschatz". Oma und ihre Enkelin Glucks finden ein mysteriöses Buch, in dem sie erstaunlicherweise selbst die Protagonistinnen sind. Das Buch schickt sie auf eine wundersame Reise rund um die Welt und sogar darüber hinaus.

Das Klexs Theater ermöglicht dann am Nachmittag ab 15 Uhr eine Begegnung mit dem "Glitzerschuppenfisch" mit Tanz und Musik. Der Fisch hat Angst um seine einzigartigen Schuppen, in seiner aufregenden Meeresumgebung sucht er nach einer Lösung. Da lernt er viele Freunde kennen, die ihm eine große Hilfe sind.

Alle Informationen, zum Beispiel über die Veranstaltungen, Hygieneregeln, die Wetterlage sowie Tickets gibt es unter: www.stadthalle-gersthofen.de.