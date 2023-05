Musical in Gersthofen: Eine magische Reise in die Welt der Märchen

Plus Die Sing- und Musikschule Gersthofen präsentiert mit dem Musical "Märchenphantasie" ein bezauberndes und buntes Bühnenspektakel mit raffinierten Szenenwechseln.

Gleich eingangs versprach Erzählerin Alexandra Rehberger eine magische Reise in die Märchenwelt, verbunden mit kühnen Helden, romantischen Szenen und Abenteuer voller Zauber, Herz und Humor. Eine Ankündigung, die das Musical "Märchenphantasie" der Sing- und Musikschule Gersthofen rundum erfüllte. Im ausverkauften "Haus der Musik" entführte es das Publikum in eine unterhaltsame Aufführung mit souveränen gesanglichen, musikalischen und darstellerischen Leistungen.

Schon nach dem ersten Lied gab es lang anhaltenden Applaus. Das Ensemble hatte mit rhythmischer Musik und Tiere verkörpernden jungen Tänzerinnen eindrucksvoll die Faszination Afrikas spürbar gemacht und damit die Szenerie zu "König der Löwen" geebnet. Leonardo Dianori gelang es dabei eindrucksvoll, die Suche nach dem Platz im Leben mit ihren Träumen, Hoffnungen und Wünschen zu verdeutlichen.