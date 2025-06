Musikalischer Sommerabend im Nogent-Park

Bei bestem Wetter fand die traditionelle Serenade der Gersthofer Blasharmoniker statt. Sie lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Nogent-Park. Eine besondere Note erhielt die Veranstaltung durch den Gastauftritt des Musikvereins Edelweiß Busenbach aus dem Landkreis Karlsruhe. Das Orchester war im Rahmen eines musikalischen Gegenbesuchs nach Gersthofen gereist – im Vorjahr hatten die Blasharmoniker die Musikerinnen und Musiker aus Busenbach auf einer Orchesterreise besucht. Der Musikverein Edelweiß Busenbach eröffnete den Abend mit einem vielseitigen Repertoire, das mit der farbenreichen Klanglandschaft in "Scent of Spring" (Satoshi Yagisawa) und dem lebendigen "The New Village" (Kees Vlak) begann. Auch ein Medley deutscher Pop- und Rockklassiker sowie "Viva La Vida" von Coldplay wurden dargeboten. Die beiden Gesangseinlagen "The Rose" und "Ich will keine Schokolade" waren ein musikalischer Höhepunkt, der beim Publikum besonders gut ankam.

Die Gersthofer Blasharmoniker präsentieren Musik von Phil Collins

Im zweiten Teil des Konzerts übernahmen die Gersthofer Blasharmoniker das musikalische Zepter. Mit Klassikern wie dem Marsch "The Washington Post" von John Philip Sousa, einer Auswahl aus dem Musical Hair, "Somethin’ Stupid" in der Version von Robbie Williams und Nicolde Kidman, einem Freddy-Quinn-Medley, "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel und "Phil Collins Live" bot das Blasorchester ein unterhaltsames und klanglich anspruchsvolles Programm. (Paul Metzger)

