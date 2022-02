Musikernachwuchs aus Batzenhofen und Hirblingen wird geehrt

Auf dem Weg zum erfolgreichen Musiker sind vier Jugendliche aus Batzenhofen und Hirblingen. Aber dies ist nicht die einzige gute Nachricht.

Der Lohn für harte Übungsarbeit: Vier Jugendliche aus Batzenhofen und Hirblingen haben ihre musikalische D1-Prüfung erfolgreich abgelegt. Hierzu wurden sie mit der Urkunde des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) und der D1-Anstecknadel geehrt. Doch die Musiker haben noch mehr zu berichten.

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie musste die Theorieausbildung im online-Verfahren und mit einer Lern-App durchgeführt werden. Außerdem haben die Musiklehrerinnen und -lehrer den Schülerinnen und Schülern bei Einzelfragen noch zusätzlich Rede und Antwort gestanden. Die praktische Ausbildung zur Prüfung und die Prüfung selbst fanden im Musikheim in Biberbach statt.

Die Ehrung wurde bei einem kleinen Treffen überreicht. Die Vertreter der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen und des Musikvereins Batzenhofen, Stefan Haak, Dominik Ziegler und Lotta Lutz, übergaben im Auftrag des ASM und der Leitung des Bezirks 15 die Urkunden. Dies fand aufgrund der Corona-Bedingungen im sehr kleinen Rahmen statt.

Hirblingen und Batzenhofen haben wieder gemeinsame Jugendkapelle

Eine weitere gute Nachricht melden die Musiker: Jetzt gibt es wieder eine gemeinsame Schüler- und Jugendkapelle zwischen Batzenhofen und Hirblingen. Insgesamt musizieren 30 Kinder und Jugendliche aus den westlichen Stadtteilen gemeinsam in Batzenhofen und in Hirblingen. Geprobt wird immer dienstags. Weiter befinden sich zahlreiche Kinder und Jugendliche im Einzelunterricht, welcher überwiegend durch Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Gersthofen in den beiden Musikheimen angeboten wird. Leonardo Dianori und Gerhard Schuster wurden von den beiden Musikvereinen als musikalische Leiter für die Einzelausbildung und die beiden gemeinsamen Klangkörper „Schülerkapelle“ und „Jugendkapelle“ engagiert. Weitere Musiklehrerinnen sind ebenfalls wöchentlich für die Musikausbildung in Batzenhofen und Hirblingen im Einsatz.

Das Ausbildungskonzept der beiden Musikvereine ist eingebettet in die allgemeine Ausbildung der bayerischen Laienblasmusikvereine. Die D1-Prüfung stellt die erste formelle Prüfung hierfür dar; sie findet meist dann statt, wenn die Jugendlichen bereits etwa ein bis zwei Jahre im Schüler- oder Jugendorchester spielen. Später folgen regelmäßig die sogenannte D2-Prüfung, für die etwa zwei bis vier Jahre Praxiserfahrung erforderlich sind. Drittens kann dann die D3-Prüfung abgelegt werden, welche auch für die berufliche Musikausbildung oder für musikalische Führungsaufgaben wie das Dirigieren vorbereitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch