Musikschule Gersthofen weckt in neuem Musical die "Märchenphantasie"

Spannende musikalische Reise in die Märchenwelt: Die Sing- und Musikschule Gersthofen präsentiert ein neues Musical für die ganze Familie.

Auf allgemeine Begeisterung stieß ein Ballonmusical, das die Sing- und Musikschule Gersthofen anlässlich des 50. Gersthofer Stadtjubiläums aufführte. Nun setzen die singenden, musizierenden und tanzenden Schülerinnen und Schüler noch eines drauf: Am Freitag, 5. Mai, feiert das Musical "Märchenphantasie" seine Premiere. Doch das ist nicht alles.

Für Sofia Gaidysheva sind Märchen Botschaften, die der Mensch zum Leben braucht. Beispielsweise Mut und Zuversicht, aber auch das Wissen, dass es Probleme und Konflikte gibt, die man mit Kraft und gutem Willen überwinden kann. Aus dieser Basis heraus entwickelte die Klavierlehrerin an der Sing- und Musikschule Gersthofen das Musical „Märchenphantasie“. Ohne Märchen würde uns etwas Großes fehlen, meint Sofia Gaidysheva. „Sie lehren uns, wie wichtig es ist, auf die innere Stimme zu hören, der Intuition zu folgen“, so die Musikerin weiter.

Realisierung des Gersthofer Projekts musste wegen der Pandemie warten

Die Idee zu „Märchenphantasie“ entstand bereits im Jahr 2020, konnte aber aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt werden. Wichtig war für Gaidysheva von Anfang an, etwas zu schaffen, das nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene interessant sei. „Mir schwebte etwas Leichtes und Fantasievolles vor“, erzählt die Pianistin. Zugute kam ihr dabei ihre Tätigkeit an der Gersthofer Sing- und Musikschule. „Dort arbeiten und lernen so viele talentierte Menschen“, berichtet sie. Diese seien letztendlich die Inspiration für ein so großes musikalisches Projekt gewesen. So sei es für sie nahe gelegen, dass an den Aufführungen auch Lehrer der Musikschule wie Ema Almeida, Karolin Mannes und Leonardo Dianori sowie Schüler teilnehmen.

Einfach war für sie die Verwirklichung von „Märchenphantasie“ dennoch nicht. Immerhin gilt es, acht Sänger, fünf Musiker, Tänzer der Ballettakademie DanceCenter No1 und eine Moderatorin in das Werk zu integrieren. Hinzu kommen Leute, die hinter den Kulissen für Technik, Bühnenbild, Kostüme und vieles mehr verantwortlich sind.

Für große und kleine Gersthoferinnen und Gersthofer

Gänzliches Neuland betritt die Pianistin nicht. Sie brachte bereits das Projekt „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns auf die Bühne. „Märchenphantasie“ dauert circa 90 Minuten. Die Lieder gehen einher mit perlenden Melodien von Pop über Rock und Hip-Hop. Wichtig ist Sofia Gaidysheva der generationsübergreifende Aspekt. „Das Publikum erwartet ein familiengerechtes Musical, das neben den Herzen der Kinder auch die der Erwachsenen höher schlagen lassen wird.“

Seine Premiere feiert die "Märchenphantasie" am Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr im Kindertheater Abraxas, Sommestraße 30, Augsburg, danach ist es noch am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr im Haus der Musik, Theresienstraße 12, Gersthofen sowie am Sonntag, 7. Mai, um 12 Uhr im Herrenhaus Bannacker, Bannackerstraße 2, Augsburg zu sehen.