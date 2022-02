MVV-Industriepark Gersthofen erhält neue Gebäude

Plus Ein strammes Pensum absolvieren musste der Gersthofer Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Darunter waren unter anderem auch zwei im MVV-Industriepark.

Vom Säurebehälter bis zur Fertigungshalle mit Sportflächen – über 20 Bauanträge musste der Gersthofer Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung entscheiden. Darunter waren auch zwei Projekte im MVV-Industriepark. Doch es gab noch weitere gewerbliche Vorhaben. Warum das Gremium zwei davon ablehnte.