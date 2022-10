MVV-Industriepark Gersthofen will "klimapositiv" werden

Plus Die Unternehmen im MVV Industriepark Gersthofen verbrauchen sehr viel Energie. Die Preise gehen durch die Decke. In den kommenden Jahren soll verstärkt auf Nachhaltigkeit gesetzt werden.

Wie kann die Industrie Bayerns und insbesondere auch der MVV Industriepark Gersthofen nachhaltiger und damit zukunftsfähiger werden? Damit beschäftigten sich die Geschäftsführer der dortigen Unternehmen bei einem Besuch des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber (FW) in Gersthofen. Doch auch die Stadt Gersthofen soll mit im Boot sein.