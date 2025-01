Gibt es eine Lösung für Quantron aus dem eigenen Haus?

Das Gersthofer Unternehmen Quantron, das 2019 gegründet wurde, hatte sich auf nachhaltige batterie-elektrische und wasserstoff-elektrische Nutzfahrzeuge wie LKW, Busse und Transporter spezialisiert. Damit war die Ausgründung der Firma Haller anfangs sehr erfolgreich. Zuletzt beschäftigte die Firma 100 Mitarbeitende. Doch Ende 2024 meldete Quantron Insolvenz an. Wie Insolvenzverwalter Constantin Graf Salm-Hoogstraeten am Freitag mitteilte, läuft auch nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Januar 2025 der Geschäftsbetrieb weiter. Und es zeichnet sich eine Lösung ab.

Laut Graf Salm-Hoogstraeten von der Restrukturierungskanzlei BBL hat der Quantron-Gründer, Andreas Haller, selbst vor, das Unternehmen zu sanieren. Mit der Unterstützung eigener Anwälte habe er in den vergangenen Wochen eine Lösung für einen Insolvenzplan erarbeitet, den er Ende Januar beim Insolvenzgericht einreichen wolle.

Die Haller Holding stellt selbst Mittel zur Betriebsfortführung von Quantron zur Verfügung

„Ab dem Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung bekommen die Mitarbeiter jedoch kein Insolvenzgeld mehr und jetzt muss ein Investor die finanziellen Mittel für den Geschäftsbetrieb zur Verfügung stellen,“ erklärt der Insolvenzverwalter. Dafür habe Andreas Haller auch die Zusage einer auf erneuerbare Energien spezialisierten Investorengruppe aus dem Ausland bekommen. Bis die Investorengelder im Laufe der kommenden Woche eintreffen sollen, habe die Andreas Haller Holding GmbH, eine Gesellschaft aus der Haller-Group, zunächst die notwendigen Mittel zur Betriebsfortführung bis Mitte Januar 2025 zur Verfügung gestellt.

Icon Galerie 12 Bilder Das Unternehmen Quantron rüstet Laster auf klimaneutrale Antriebe um. Im Portfolio sind Kleinlaster für Ikea bis zum 44-Tonner.

Der Insolvenzverwalter erklärt, damit habe man ein paar Tage Zeit gewonnen. „Und ich hoffe im Interesse aller Beteiligten, dass Herr Haller und seine Investoren der Gesellschaft ausreichend Liquidität zur Verfügung stellen werden, um den Geschäftsbetrieb auch danach fortführen zu können.“ Andernfalls müsste der Insolvenzverwalter den Betrieb einstellen, um nicht die Insolvenzmasse zu schmälern und so die Gläubiger zu schädigen.

Immerhin habe die Investorengruppe der Gesellschaft im Rahmen eines sogenannten Massekredits die finanziellen Mittel für die Betriebsfortführung bis zum Ende März schriftlich zugesagt. „Bis dahin werden das Insolvenzgericht, der Gläubigerausschuss und ich den Insolvenzplan prüfen.“ Stimmen Gericht und Gläubiger dem Plan im März zu, könnte das Insolvenzverfahren schon zum 1. April wieder aufgehoben werden. Danach müsste der Insolvenzverwalter nur noch überwachen, ob die Ansprüche der Gläubiger entsprechend dem Plan befriedigt werden.

Der am 29. Oktober vergangenen Jahres vom zuständigen Amtsgericht Augsburg zunächst als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellte Graf Salm-Hoogstraeten führt das Unternehmen seitdem mit einer Kernmannschaft von 40 Mitarbeitenden fort und hatte Mitte November auch einen strukturierten Verkaufsprozess für das Unternehmen in die Wege geleitet.

„Zunächst gab es eine ganze Reihe von Interessenten und einige haben auch indikative Angebote vorgelegt. Zum Ende der leider sehr knappen Bieterfrist Ende Dezember gab es jedoch keine bindenden Angebote und so kristallisierte sich das Konzept der Haller-Group als die bestgeeignete Option heraus,“ sagte Graf Salm-Hoogstraeten laut Pressemitteilung. „Für die verbleibenden Mitarbeiter hoffe ich sehr, dass sich der Insolvenzplan des Unternehmensgründers und seiner Investoren als tragfähig erweist.“ (AZ)