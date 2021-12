Nach nur einem Jahr: Präsident des TSV Gersthofen will aufhören

Plus Der Arbeitsaufwand im Ehrenamt ist zu groß, sagt Manfred Lamprecht. Wie sich der Präsident die Zukunft beim größten Sportverein im Landkreis Augsburg vorstellt.

Mit einem Paukenschlag geht beim TSV Gersthofen das Jahr 2021 zu Ende. Präsident Manfred Lamprecht hat angekündigt, die Geschäftsführung Anfang der zweiten Jahreshälfte an einen hauptamtlichen Präsidenten oder Geschäftsführer zu übergeben. Dafür gibt es zwei Gründe.