Nach Raub in Gersthofen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei

Ein 34-Jähriger soll am Sonntagmorgen von einer Gruppe Jugendlicher in Gersthofen überfallen worden sein. Die hatten es offenbar auf seine Turnschuhe abgesehen.

Eine Gruppe von Jugendlichen soll einen 34-Jährigen in Gersthofen ausgeraubt haben, berichtete die Polizei bereits am Sonntag. Demnach soll der junge Mann gegen 5.30 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Heimweg von einer Feier zum Opfer eines Angriffs geworden sein. Die Jugendlichen brachten ihn nach dem Bericht der Polizei zu Boden und stahlen die Turnschuhe des jungen Mannes. Der meldete sich daraufhin bei der Gersthofer Polizei.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei aus Augsburg den Fall übernommen, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. Wie es zu dem Vorfall kam, ist weiter unklar. Nach ersten Angaben der Polizei sollen mindestens drei Jugendliche auf den 34-Jährigen losgegangen sein. Verletzt wurde das Opfer dabei aber offenbar nicht. Die erklärt auf Nachfrage dazu: "Es wurden keine Verletzungen geltend gemacht."

Raub in Gersthofen: Opfer vermisst seine "Air Jordan" Turnschuhe

Nach dem Bericht der Polizei hatten es die Jugendlichen offenbar auf die Schuhe ihres Opfers abgesehen. Die wurden nämlich geklaut. Dabei handelt es sich um Turnschuhe der Marke Nike, Modell "Air Jordan", teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord mit. Welchen Wert die Schuhe haben, könne "derzeit noch nicht beziffert werden." Fest steht, dass diese Art von Schuhen - je nach Modell - eine Menge Geld einbringen kann. Günstige Modelle "Air Jordan" gibt es für etwa hundert Euro zu kaufen. Für seltene Exemplare zahlen Sammler deutlich mehr. (kinp)