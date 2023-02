Nach Schlägereien: Verletzte in Gersthofer Diskothek

Gleich zweimal in einer Nacht wurden die Beamten zu der Diskothek in Gersthofen gerufen. Zweimal waren Männer aneinandergeraten. Mit Folgen.

Schlägerei in einer Gersthofer Diskothek: Wie die Polizei mitteilt, gerieten dort am frühen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr zwei Personengruppen in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Handgreiflichkeiten, wodurch ein 18- und ein 19-Jähriger jeweils leicht durch einen bislang unbekannten Täter verletzt wurden. Die Umstände der Streitigkeit sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens, so die Polizei. Später in der Nacht mussten die Beamten noch einmal zu der Diskothek kommen.

Gegen 3.30 Uhr wurde ein 26-Jähriger bei einer weiteren Auseinandersetzung verletzt. Aus bislang unbekanntem Grund schlugen ein ebenfalls 26-Jähriger und ein weiterer, bislang unbekannter Mann, auf den ersten Mann ein und verletzten ihn im Gesicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und die Identität des zweiten Mannes sind nun ebenfalls Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. Der festgenommene, vermutliche Täter, war mit 1,4 Promille deutlich alkoholisiert. (jah)

Lesen Sie dazu auch