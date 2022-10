Gersthofen

18:00 Uhr

Nach verhaltenem Start kam die Gersthofer Kirchweih in Fahrt

Plus Es war ein Versuch: Erstmals seit Jahrzehnten fand die Gersthofer Kirchweih wieder im Stadtzentrum statt. Nach dem Ende ziehen die Veranstalter Bilanz.

Gleich in mehrfacher Hinsicht war die Gersthofer Kirchweih 2022, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, eine Premiere. Nach etwas zurückhaltendem Anfang fanden sich die Besucherinnen und Besucher auf dem neuen Festgelände auf dem Rathausplatz und im Stadtpark ein. Am Sonntag endete das Fest mit einem Feuerwerk. So fällt das Fazit der Beteiligten aus.

