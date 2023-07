Gersthofen

18:20 Uhr

Nach vielen Debatten: Vor 20 Jahren wurde das Gersthofer Feuerwehrhaus eingeweiht

Plus 30 Jahre lang wurde gerungen, überlegt und gestritten: Ende Juni 2003 wurde dann das neue Feuerwehrhaus eingeweiht. 20 Jahre später stehen wieder Änderungen im Raum.

Von Gerald Lindner

Weithin sichtbar bildet der Schlauchturm des Feuerwehrhauses eine Landmarke am nördlichen Eingang zur Gersthofer Kernstadt. Ende Juni vor 20 Jahren wurde es eingeweiht. Bis es dazu kommen konnte, dass die Feuerwehrler von ihrem alten Quartier an der Bürgermeister-Langhans-Straße in die moderne Wache umziehen konnten, gingen drei Jahrzehnte Diskussionen und Planungen ins Land. Inzwischen stehen wieder Änderungen an.

Um die Frage des Standorts gab es im Vorfeld unter den beteiligten Feuerwehrlern, Stadträten, Verwaltung und Planern zum Teil heftige Diskussionen. Dass die Feuerwehr ein neues Gebäude benötigte, war zwar allen im Rat vertretenen Parteien und Gremien, aber auch den Angehörigen der Wehr seit Jahren bewusst. Doch um das Wo gab es hitzige Debatten. Denn der alte Standort war eng, ungünstig geschnitten und lag mitten in einem Wohngebiet. Außerdem war das dortige Grundstück zu klein für eine Erweiterung.

