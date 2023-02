Nach zehn Jahren gibt es in Gersthofen wieder einen Faschingszug

In Gersthofen soll am Faschingssamstag wieder ein Gaudiwurm zum Kinderball unter dem Narrenbaum ziehen. Gruppen können sich schon jetzt anmelden.

Zehn Jahre ist es her, dass sich der letzte Gersthofer Bürgerfaschingszug durch die Straßen der Stadt schlängelte. Nach 26 Jahren hatten die immer konkreter werden Auflagen dem Gaudiwurm den Garaus gemacht. In diesem Jahr unternimmt die Faschingsgesellschaft Lechana einen neuen Anlauf. Im Rahmen ihrer drei tollen Tage auf dem Gersthofer Rathausplatz ist am Samstag, 18. Februar, ein Kinderfaschingszug geplant.

Preise für die größte Familiengruppe und das originellste Motto

"Die Idee der Stadt Gersthofen, einen eigenen Faschingszug von und mit Kindern und Jugendlichen zu veranstalten, haben wir gerne aufgegriffen", sagt Silvia Schantin vom Organisationsteam der Lechana. Neben den Gersthofer Schulen und Kindergärten sowie Gruppen der Little Magics, dem Heimat- und Volkstrachtenverein, dem TSV Gersthofen und der Kinder-Kol-La sind auch jegliche Fußgruppen willkommen. Sie können mit geschmückten Boller- oder Leiterwagen an den Start gehen. Fahrzeuge sind indes nicht erlaubt. Das Alter der Teilnehmenden sollte 17 Jahre nicht überschreiten. Ausnahmen bestätigen die Regel. "Wenn ganze Familien mitmachen wollen, können natürlich auch Erwachsene dabei sein", erklärt Silvia Schantin und verrät, dass für die größte Familiengruppe und das originellste Motto jeweils ein Preis ausgelobt werde.

Ab in den Bollerwagen und auf zum Kinderfaschingszug! Foto: Marcus Merk

Die Aufstellung zum Kinderfaschingszug erfolgt am Faschingssamstag ab 14 Uhr an der Anna-Pröll-Mittelschule. Um 15 Uhr startet der Zug, der dann über die Brahmsstraße und durch den Stadtpark zum Narrenbaum am Rathausplatz führt. "Hier findet dann sozusagen ein Kinderball im Freien statt", spricht Silvia Schantin von einer guten Gelegenheit für all diejenigen, die keine Karten für die drei ausverkauften Kinderbälle der Lechana bekommen haben, sich noch einmal kräftig auszutoben. Die Party mit Discjockey und verschiedenen Vorführungen dauert bis 18 Uhr. Auftritte sind willkommen, sollten aber angemeldet werden.

Damit die Gruppen von den Moderatoren in der Brahmsstraße und am Rathausplatz entsprechend vorgestellt werden können, ist auch hier eine Anmeldung unter info@fg-lechana.de erforderlich. "Es ist aber auch spontane Teilnahme möglich", so Silvia Schantin, die noch eine weitere Bitte hat: "Es wäre schön, wenn auch die Bewohner an der Zugstrecke ihre Häuser schmücken würden."

Die "tollen Tage" in Gersthofen beginnen mit einer Malle-Party

Die "tollen Tage" der Lechana beginnen bereits am Freitag, 17. Februar, ab 19 Uhr mit der großen Lech-Au-Party mit den Malle-Stars Lorenz Büffel (Jonny Depp), Almklausi ("Wie heißt die Mama von Nicki Lauda?") und DJ Chris Mega. Am Faschingssonntag soll ab 13.30 Uhr beim Tanz um den Narrenbaum der Rathausplatz der Narrenhochburg Gersthofen beben.