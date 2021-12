Gersthofen

11:50 Uhr

Nachhilfe für Geflüchtete in Gersthofen: Darum ist dieser Lerntreff ausgezeichnet

Bald steht die Probe an. Die Ehrenamtliche Marion Lucas hilft dem jungen Ahmad in Gersthofen bei der Vorbereitung.

Plus Für einen Platz im deutschen Bildungssystem: Ehrenamtliche des Helferkreises Asyl geben in Gersthofen jungen Geflüchteten Nachhilfe. Ein Besuch beim Lerntreff Trettenbachhaus.

Von Marco Keitel

"Morgen ist die Probe", sagt der elfjährige Ahmad, während er sein Federmäppchen auf den Tisch wirft. Dann holt er zwei Hefte aus seinem Rucksack und nimmt neben Marion Lucas Platz. Die Nachhilfestunde beginnt. Oft kommt er an vier Nachmittagen pro Woche in die Begegnungsstätte du & hier in Gersthofen, um mit Ehrenamtlichen des Helferkreises Asyl zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Mit dem Ziel, jungen Geflüchteten wie ihm dabei zu helfen, einen Platz im deutschen Bildungssystem zu finden, hat der Helferkreis 2015 das Projekt Lerntreff Trettenbachhaus gestartet. Dafür gab es von der Regierung von Schwaben im Herbst den Integrationspreis. Inzwischen ist das Projekt umgezogen, vom Trettenbachhaus in die Kirchstraße. Die Rentnerin Marion Lucas war von Anfang an dabei.

