Naturfreunden Gersthofen gelingt erfolgreiches Comeback nach drei Jahren

Naturfreunde Gersthofen begeisterten bei der Vereinsmeisterschaft im Riesenslalom in Berwang. Strahlender Sonnenschein und perfekte Schneebedingungen lockten zahlreiche Skibegeisterte auf die Piste.

Die Naturfreunde Gersthofen kehrten nach dreijähriger Pause auf die Rennpiste zurück und organisierten ihre Vereinsmeisterschaft am Mooslift in Berwang. Das Ehepaar Sonja und Ralph Rödig krönte sich dabei zu den neuen Vereinsmeistern – bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Schneeverhältnissen. Trotz der eisigen Minustemperaturen, der langen Corona-Unterbrechung und des Schneemangels im Vorjahr machten 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit. Auch zahlreiche Zuschauer ließen es sich nicht nehmen, beim sportlichen Spektakel am Mooslift dabei zu sein.

Anna Hofmann und Nico Gugliotta Beste bei den Schülern

Den Anfang machten die jüngsten Skifahrer, die nach fünf Tagen Skikurs hochmotiviert an den Start gingen. Die kleinen Anfänger zeigten eindrucksvoll, was sie in kurzer Zeit gelernt hatten. In den Schüler- und Jugendklassen wurde hart um die ersten Plätze gekämpft, und die besten Skifahrerinnen und Skifahrer ermittelt. Bei den Schülerinnen und Schülern setzten sich Anna Hofmann und Nico Gugliotta als Beste durch, während in der Jugendklasse Christl Lynn und Stefan Auer die Spitzenpositionen eroberten. Das absolute Highlight des Tages waren zweifelsohne die Entscheidungen um den Titelvereinsmeister, bei denen Sonja und Ralph Rödig mit einem Abstand von nur wenigen Hundertstel Sekunden vor ihren Konkurrenten den Titel holten.

Nach dem gelungen Comeback freuten sich die Naturfreunde Gersthofen auf die offizielle Siegerehrung. Sie fand Ende Januar im Vereinsgelände an der Westendstraße in Gersthofen statt, wo gemeinsam auf einen gelungenen Skikurs 2024 angestoßen wurde.