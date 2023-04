Naturschützer machen mit Müllsammelaktion Frühjahrsputz in Gersthofen

Immer wieder findet sich achtlos weggeworfenes in Gersthofen. Deswegen haben mehrere Organisationen eine Müllsammelaktion gestartet.

"Frühjahrsputz in der Natur: Einfach freiwillig Müll sammeln" war das Motto einer gemeinsamer Aktion mehrerer Organisationen in Gersthofen. Die lokalen Initiativen Nebenan.de, Die Aufräumer und der Bund Naturschutz sammeln regelmäßig Müll vor allem am Lech aber auch in Parks, an Straßen und Wegen sowie Industriegebieten in Gersthofen. Das Hauptziel ist der Schutz von Umwelt und Natur.

Müllsammelaktion in Gersthofen findet am 20. Mai statt

Beim Spaziergang im Park oder Lechufer sieht man immer häufiger allerlei Unrat. Verpackungen, Flaschen, Taschentücher, Plastiktüten säumen die Wege. An diesem Anblick erfreut sich niemand. Die Stadtreinigung ist der Masse an achtlos Weggeworfenem häufig nicht gewachsen. Im Rahmen der Müllsammelaktion Clean up Day des World Earth Day wurde die Müllsammelaktion am 22.04.2023 unterstützt vom Team Amazon. Wer bei der nächsten Aktion freiwillig Müllsammeln mitmachen möchte, hat dazu Gelegenheit am Samstag, 20. Mai, um 14 Uhr Treffpunkt ist der „Vater Lech“. (AZ)