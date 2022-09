Naturschutz-Ortsgruppe sieht in Gersthofen Raum für Verbesserungen

Vor wenigen Wochen wurde die Gersthofer Bund-Naturschutz-Ortsgruppe gegründet. Nun stehen erste Schwerpunkte fest. Die Naturschützer sehen noch reichlich Potenzial.

Die kürzlich neu gegründete Ortsgruppe Gersthofen des Bundes Naturschutz (BN) hat ihre Arbeit aufgenommen und Schwerpunkte für zukünftige Umwelt- und Naturschutzprojekte festgelegt. Der Vorstand und weitere Mitglieder trafen sich hierzu am 4. September. Und es zeigten sich bereits einige Verbesserungsmöglichkeiten, was den Schutz von Tieren und Pflanzen betrifft. Und nicht nur das.

Zunächst sahen sich die Gersthofer Naturschützerinnen und Naturschützer bei einer Radtour verschiedene städtische Flächen hinsichtlich ihrer Naturnähe an. Besonders positiv in dieser Hinsicht beurteilen die Teilnehmenden die von der Stadt Gersthofen angelegte Streuobstwiese am Ballonstartplatz. "Die Obstbäume ebenso wie die Blühpflanzen der einmal jährlich gemähten Wiese und der begrenzende Gehölzstreifen dürften Insekten reichlich Nahrung bieten", erklärt Ortsvorsitzende Katjana Brucoli. Der nahe gelegene MVV Industriepark Gersthofen hingegen bietet an vielen Stellen Beispiele für komplett versiegelte Flächen.

Neue naturnahe Flächen in Gersthofen schaffen

Und im Bereich der Stiftersiedlung befürchtet die Ortsgruppe den Wegfall vieler Grünflächen und großer Bäume durch dort geplante städtische Bäder und Sportstätten sowie eine ebenfalls vorgesehene Wohnbebauung. "Aus Sicht der Ortsgruppe wäre es wünschenswert, generell bei der Schaffung neuen Wohnraums und anderer Bauprojekte verstärkt auf sinnvolle Nachverdichtung und die Nutzung von Industriebrachen zu setzen", so Brucoli weiter.

"Ein Schwerpunkt der Ortsgruppe wird es sein, sich für den Erhalt und die Gestaltung neuer naturnaher Flächen in Gersthofen einzusetzen", führt Katjana Brucoli weiter aus. Ihrer Meinung nach ließen sich selbst heute schon wertvolle Flächen wie die Streuobstwiese am Ballonstartplatz durch eine zusätzliche Bepflanzung mit Sträuchern und die Anlage einer Art von Tümpel, auch mit Randgestein als Unterschlupfmöglichkeit für allerlei Kleingetier noch weiter aufwerten.

Radwegenetz in Gersthofen verbessern

Doch es ging bei der Tour durch die Stadt nicht nur um reine Naturschutzpotenziale in der Stadt: Ein weiteres Anliegen ist den Mitgliedern die Verbesserung der Radwegesituation in Gersthofen – mit einer logischen Radwegeführung und einer besseren Einbindung der Stadt in das Radwegesystem des Umlands. Aktuell will die Ortsgruppe in dieser Hinsicht den Radentscheid Bayern unterstützen. Dieser hat das Ziel, die Situation für die Radler und Radlerinnen in ganz Bayern zu verbessern. So soll nebenbei mehr Akzeptanz für das umweltfreundliche Verkehrsmittel Rad geschaffen werden.

Weitere Informationen dazu gibt es unter www.bund-naturschutz.de/aktionen/radentscheid-bayern. Unterschriftenlisten zur Unterstützung eines entsprechenden Volksentscheids liegen ab Montag, 12. September, in den vier Gersthofer Radgeschäften aus.